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В аэропорту Нижнекамска введны временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения начали действовать с 09:27 по московскому времени.

Ранее Минтранс РФ напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. Согласно регламенту перевозчики обязаны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

В ведомстве заявили, что если рейса задерживается перевозчики обязаны предоставить пассажирам с детьми до 7 лет доступ к комнате матери и ребенка. Помимо этого, пассажиров необходимо обеспечить двумя телефонными звонками или двумя сообщениями по электронной почте, прохладительными напитками в случае, если рейс задерживается более чем на два часа.

Горячее питание необходимо предоставлять для пассажиров, чей рейс задерживается более четырех часов и далее днем – каждые шесть часов, ночью – каждые восемь часов.

