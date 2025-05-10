Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, передал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, был отменены в 10:10 по московскому времени.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на железнодорожные и авиабилеты в сезон отпусков.

Премьер отметил, что скоро у россяин начнется период отпусков, и тарифное регулирование для пассажиров будет очень важным. Мишустин заявил, что люди должны отдохнуть и приобрести билеты за разумные средства.