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10 мая, 10:30

Транспорт

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Фото: depositphotos/dell640

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, передал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, был отменены в 10:10 по московскому времени.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на железнодорожные и авиабилеты в сезон отпусков.

Премьер отметил, что скоро у россяин начнется период отпусков, и тарифное регулирование для пассажиров будет очень важным. Мишустин заявил, что люди должны отдохнуть и приобрести билеты за разумные средства.

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