Ограничения на работу сняты в трех аэропортах Москвы

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В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее сообщалось, что три столичных аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом отмечалось, что вылеты самолетов из Шереметьево проводятся по согласованию.

Кроме того, ограничения на работу также были объявлены в воздушных гаванях Владимира, Иванова и Калуги. Во Владимире запрет действует с 11:37 по московскому времени, в Иванове – с 11:52, в Калуге – с 11:35.

Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

