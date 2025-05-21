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Временные ограничения введены на работу аэропортов Владимира, Иванова и Калуги. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко написал в телеграм-канале.

Запрет на прием и вылет самолетов во Владимире действует с 11:37 по московскому времени, в Иванове – с 11:52, в Калуге – с 11:35. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов.

Вечером 20 мая аналогичные ограничения вводились в калужском аэропорту Грабцево. В 05:00 21 мая запрет на прием и выпуск авиарейсов был снят. Кроме того, ограничения объявлялись в воздушных гаванях Ярославля и Костромы.

В свою очередь, пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла информацию, распространившуюся в СМИ, об очередях на входы в терминалы и в зонах досмотра. Воздушная гавань в штатном режиме обеспечивает плановую полетную программу.