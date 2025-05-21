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21 мая, 05:42

Транспорт

Ограничения на полеты отменили в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/mike_kiev

В калужском аэропорту Грабцево сняли ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры безопасности были отменены в 05:00 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Калуги вечером 20 мая. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы.

Позже, в ночь на 21 мая, аналогичные ограничения объявили в аэропортах Ярославля и Костромы.

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