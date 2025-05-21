Три столичных аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов

Фото: телеграм-канал "Шереметьево"

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Вылеты самолетов из Шереметьево проводятся по согласованию, уточнил он.

Силы ПВО России 21 мая отразили атаку трех БПЛА, которые летели на Москву. По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также объявлены в воздушных гаванях Владимира, Иванова и Калуги. Во Владимире запрет действует с 11:37 по московскому времени, в Иванове – с 11:52, в Калуге – с 11:35. Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.