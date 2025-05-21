21 мая, 15:59Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что авиагавани перестали работать с 15:44 по московскому времени. Они временно не принимают и не отправляют рейсы.
Столичные аэропорты уже приостанавливали свою работу утром среды, 21 мая. Помимо Домодедово и Жуковского, рейсы не принимал и не отправлял Шереметьево. Позже все ограничения были сняты.
Кроме того, ограничения на работу также были объявлены в воздушных гаванях Владимира, Иванова и Калуги. Во Владимире запрет действует с 11:37 по московскому времени, в Иванове – с 11:52, в Калуге – с 11:35. Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.