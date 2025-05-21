Более 100 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах

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Свыше 100 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, следует из данных онлайн-табло авиагаваней.

В частности, в первом аэровокзале перенос коснулся 71 рейса, а отмена – одного. В то же время во втором задержаны оказались 20 самолетов и еще четыре отменены. В третьем под отмену подпал один маршрут, под перенос – четыре.

Днем в среду, 21 мая, во всех трех аэропортах начали действовать ограничения на прием и отправку воздушных судов. При этом из Шереметьево вылеты самолетов проводились по согласованию.

Спустя время авиагавани заработали в штатном режиме. Однако ближе к вечеру в Домодедово и Жуковском меры безопасности ввели повторно, но меньше чем через час их действия отменили.

Сразу после этого Росавиация выпустила предупреждение о еще одной приостановке работы Шереметьево. К настоящему моменту все ограничения сняты.