Аэропорт Шереметьево возобновил работу

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, воздушная гавань приостанавливала свою работу для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Днем в среду, 21 мая, запрет на полеты был объявлен также в Домодедово и Жуковском. Позднее его сняли, однако ближе к вечеру ввели повторно. Авиагавани вернулись к работе в 16:01 по московскому времени.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. В первом их ввели в 11:37, во втором – в 11:52, а в третьем – в 11:35.

