В аэропорту Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск самолетов

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Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не выпускает воздушные суда, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Соответствующие меры безопасности уже вводились в авиагавани днем 21 мая. Однако тогда вылеты самолетов проводились по согласованию.

Запрет также распространился и на два других столичных аэропорта – Домодедово и Жуковский. Позднее его сняли, однако ближе к вечеру 21-го числа ввели повторно. В результате авиагавани начали работу в штатном режиме в 16:01 по московскому времени.

Тем не менее аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. В первом их ввели в 11:37, во втором – в 11:52, а в третьем – в 11:35. В Росавиации заверили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов.