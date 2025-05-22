Собянин: пресечена попытка пролета еще трех БПЛА к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку трех БПЛА, которые летели на Москву в четверг, 22 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников", – говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО отразили атаку двух вражеских беспилотников, которые летели на российскую столицу. На месте, где были выявлены фрагменты беспилотников, задействованы специалисты экстренных служб.

Таким образом, общее число ликвидированных БПЛА 22 мая в Московском регионе достигло 31.

Кроме того, в аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. До этого аналогичные меры начали действовать в аэропорту Домодедово.

