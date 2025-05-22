Два аэропорта Москвы приостановили прием и выпуск самолетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

До этого аналогичные меры были введены и в аэропорту Домодедово. Здесь меры безопасности действуют с 09:54 по московскому времени.

Таким образом, на данный момент ограничения на работу действуют в двух аэропортах столицы.

Между тем в аэропорту Внуково вылет нескольких рейсов задерживается из-за временных ограничений по использованию воздушного пространства. Авиагавань принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Запрет на прием и выпуск самолетов вводился во Внуково минувшей ночью. Утром 23 мая они были сняты.