22 мая, 10:40Транспорт
Два аэропорта Москвы приостановили прием и выпуск самолетов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
До этого аналогичные меры были введены и в аэропорту Домодедово. Здесь меры безопасности действуют с 09:54 по московскому времени.
Таким образом, на данный момент ограничения на работу действуют в двух аэропортах столицы.
Между тем в аэропорту Внуково вылет нескольких рейсов задерживается из-за временных ограничений по использованию воздушного пространства. Авиагавань принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Запрет на прием и выпуск самолетов вводился во Внуково минувшей ночью. Утром 23 мая они были сняты.