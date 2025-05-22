Аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет рейсы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко написал в телеграм-канале.

Меры безопасности действуют в воздушной гавани с 09:54 по московскому времени.

Между тем в аэропорту Внуково вылет нескольких рейсов задерживается из-за вводимых ограничений по использованию воздушного пространства, необходимых для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавань принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства. Граждан попросили отнестись с пониманием к данной ситуации.

Запрет на прием и выпуск самолетов ввели во Внуково минувшей ночью. Утром 23 мая они были сняты.

