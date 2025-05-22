Ограничения на полеты сняты во всех московских аэропортах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли во всех столичных аэропортах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности были сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 05:55 по Москве. Кроме того, в это же время были отменены ограничения во владимирском аэропорту Семязино.

Временные ограничения на полеты вводились в московских аэропортах в ночь на 22 мая для обеспечения безопасности на фоне отражения атак вражеских беспилотников.

Накануне, 21 мая, более 100 рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. К примеру, в первом аэровокзале перенос коснулся 71 рейса, а отмена – одного.