22 мая, 05:32Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации еще трех вражеских БПЛА, летевших на Москву
Фото: Министерство обороны РФ
Военные РФ отразили утром в четверг, 22 мая, атаку еще трех украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Подробности случившегося пока не раскрываются. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили в общей сумме 26 вражеских беспилотников в Московском регионе.
На фоне отражения атак БПЛА в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее сообщалось, что почти 100 детей находились в детском саду "Василек" в Домодедове, когда на прилегающую территорию упали обломки БПЛА. Тем не менее в результате произошедшего никто не пострадал.
Собянин: на подлете к Москве силами ПВО Минобороны уничтожены вражеские БПЛА