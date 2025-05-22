Собянин сообщил о ликвидации еще трех вражеских БПЛА, летевших на Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Военные РФ отразили утром в четверг, 22 мая, атаку еще трех украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подробности случившегося пока не раскрываются. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили в общей сумме 26 вражеских беспилотников в Московском регионе.

На фоне отражения атак БПЛА в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что почти 100 детей находились в детском саду "Василек" в Домодедове, когда на прилегающую территорию упали обломки БПЛА. Тем не менее в результате произошедшего никто не пострадал.