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22 мая, 05:32

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации еще трех вражеских БПЛА, летевших на Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Военные РФ отразили утром в четверг, 22 мая, атаку еще трех украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подробности случившегося пока не раскрываются. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили в общей сумме 26 вражеских беспилотников в Московском регионе.

На фоне отражения атак БПЛА в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что почти 100 детей находились в детском саду "Василек" в Домодедове, когда на прилегающую территорию упали обломки БПЛА. Тем не менее в результате произошедшего никто не пострадал.

Собянин: на подлете к Москве силами ПВО Минобороны уничтожены вражеские БПЛА

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