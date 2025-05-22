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22 мая, 05:24

Транспорт

Аэропорты Домодедово и Жуковский вновь закрыты на прием и выпуск рейсов

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь ввели в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения были объявлены в указанных авиагаванях в 04:10 по московскому времени.

Ограничения на полеты уже вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский в ночь на 22 мая для обеспечения безопасности полетов. Спустя чуть более часа данные меры отменили.

Кроме того, аналогичные ограничения действуют на момент публикации в аэропортах Внуково и Шереметьево.

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