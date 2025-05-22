В аэропортах Домодедово и Жуковский отменены ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Повторные ограничения были отменены в 02:47 по московскому времени. Таким образом, они действовали в указанных авиагаванях чуть более часа.

На момент публикации временные ограничения на полеты продолжают действовать в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В среду, 21 мая, свыше 100 рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В частности, в Домодедово задержаны оказались 20 самолетов и еще четыре отменены.