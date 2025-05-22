Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения объявлены в работе московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 02:45 по московскому времени.

Такие же ограничения уже были введены ранее в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.

Аэропорты временно закрывают на прием и отправку рейсов на фоне отражения атак БПЛА, летевших в сторону Москвы. Согласно последним данным, всего за последние сутки в столичном регионе был уничтожен 31 вражеский дрон.