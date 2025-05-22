02:45Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Подразделения ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника, которые летели на Москву, в ночь на четверг, 22 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.
Этой ночью российские силы ПВО уже уничтожили один БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. Всего за последние сутки в Московском регионе был уничтожен 31 вражеский дрон.
В связи с отражением атаки БПЛА в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.
Собянин: пресечена еще одна попытка атаки БПЛА, летевших на Москву