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02:45

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника, которые летели на Москву, в ночь на четверг, 22 мая. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.

Этой ночью российские силы ПВО уже уничтожили один БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. Всего за последние сутки в Московском регионе был уничтожен 31 вражеский дрон.

В связи с отражением атаки БПЛА в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки БПЛА, летевших на Москву

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