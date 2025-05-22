Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск рейсов

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения для обеспечения безопасности полетов были объявлены в воздушной гавани в 02:04 по московскому времени.

Аналогичные меры безопасности продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. В данный момент все три авиагавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

В среду, 21 мая, в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский были задержаны и отменены более 100 рейсов. К примеру, только в Шереметьево перенос коснулся 71 рейса, а отмена – одного.