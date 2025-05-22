01:32Транспорт
Аэропорт Тамбова закрыт на прием и вылет самолетов
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры безопасности были объявлены в авиагавани в 01:05 по московскому времени.
Вечером 21 мая аналогичные ограничения также были введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя некоторое время меры были отменены.
Кроме того, ограничения сняли и в аэропорту Иваново, где они действовали почти 11 часов.
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