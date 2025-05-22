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01:32

Транспорт

Аэропорт Тамбова закрыт на прием и вылет самолетов

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры безопасности были объявлены в авиагавани в 01:05 по московскому времени.

Вечером 21 мая аналогичные ограничения также были введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя некоторое время меры были отменены.

Кроме того, ограничения сняли и в аэропорту Иваново, где они действовали почти 11 часов.

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