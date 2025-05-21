Ограничения на полеты отменены в аэропорту Иваново

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В аэропорту Иваново сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли в 22:32 по московскому времени. Таким образом, они действовали почти 11 часов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов были введены в аэропорту Жуковский. Аналогичные меры также были объявлены в столичном аэропорту Домодедово.

В Росавиации предупредили, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в Центральной России самолеты могут поздно прибывать в первоначальные гавани. Из-за этого возможны задержки рейсов.