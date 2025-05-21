Ограничения на работу введены в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его сведениям, меры начали действовать с 21:32 по московскому времени.

Аналогичные запреты в настоящее время также продолжают действовать и в столичном аэропорту Домодедово. Их объявили в 21:06.

Обе авиагавани, а также аэропорт Шереметьево, несколько раз приостанавливали свою работу в среду, 21 мая. Из-за этого как минимум 100 рейсов были отменены и задержаны. В частности, в Шереметьево были перенесены 71 рейс и отменен один. В Домодедово задержали 20 рейсов и отменили четыре, в Жуковском под отмену подпал один маршрут, под перенос – четыре.