Ограничения на полеты введены в аэропорту Домодедово

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они действуют с 21:06 по московскому времени.

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", – написал он.

Также Кореняко предупредил о задержках рейсов. Специалисты Минтранса, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в стране усилили мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.

Из-за введенных ранее запретов на полеты самолетов в Шереметьево, Домодедово и Жуковском были задержаны и отменены свыше 100 рейсов. В частности, в первом аэровокзале перенос коснулся 71 рейса, а отмена – одного. Во втором задержаны оказались 20 самолетов и еще четыре отменены, а в третьем под отмену подпал один маршрут, под перенос – четыре.

В 18:30 восстановил работу Шереметьево, в 19:22 – Жуковский.