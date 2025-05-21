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Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский заработали в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Все ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в 19:22 по московскому времени, добавил он.

Соответствующие меры безопасности в трех столичных аэропортах, включая Шереметьево, вводились несколько раз в среду, 21 мая.

Запрет на полеты повлек за собой задержку и отмену более 100 рейсов в указанных авиагаванях. Например, в Шереметьево задержали 71 рейс и отменили один, в Домодедово задержали 20 рейсов, отменили четыре, а в Жуковском отменили один рейс и четыре перенесли.

В Росавиации предупредили об опоздании некоторых самолетов из-за ограничений. В ведомстве уточнили, что при длительных задержках рейсов пассажиры должны быть обеспечены напитками, питанием и гостиницей.