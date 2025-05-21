Ограничения сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что меры безопасности были отменены в обеих авиагаванях в 23:11 по московскому времени.

Ограничения на полеты были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский вечером 21 мая. Кроме того, аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Иваново.

Более 100 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский за 21 мая. В частности, в первом аэровокзале перенос коснулся 71 рейса, а отмена – одного.