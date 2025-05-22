Временные ограничения вновь введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры для безопасности полетов объявили в 01:31 по московскому времени. Сейчас обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Подобные ограничения уже объявляли в аэропортах Домодедово и Жуковский вечером 21 мая. Спустя несколько часов ограничения отменили.

В Росавиации предупреждали, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в Центральной России самолеты могут поздно прибывать в первоначальные гавани. Из-за этого возможны задержки рейсов.

Кроме того, 21 мая свыше 100 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В частности, в первом аэровокзале перенос коснулся 71 рейса, а отмена – одного.