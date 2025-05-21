Болховский завод получил повреждения после атаки БПЛА в Орловской области

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Здание Болховского завода полупроводниковых приборов получило повреждения в результате атаки БПЛА в Орловской области. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на губернатора региона Андрея Клычкова.

Кроме того, из-за атаки дронов в Болхове повреждены несколько частных жилых домов. Как отметил глава области, сейчас на местах идут работы по устранению последствий, пострадавших нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что вечером 20 мая и в ночь на 21 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего беспилотников было уничтожено над Брянской, Орловской и Курской областями – 41, 37 и 31 дрон соответственно. Помимо этого, 6 БПЛА сбили над Московским регионом.

Отмечалось, что в Орловской области обошлось без пострадавших. Оперативные службы продолжают проверки на местах падения БПЛА.