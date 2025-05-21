Атака украинских БПЛА отражена в Тульской области

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Тульской области, уничтожив вражеские беспилотники. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По его словам, разрушений и пострадавших в результате воздушной атаки нет. Ситуация находится под контролем. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, местных жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Минувшей ночью силы ПВО также сбили 11 украинских дронов над территорией Орловской области. Предварительно, обошлось также без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее было возбуждено уголовное дело о теракте после обстрела украинскими военными автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области. В результате инцидента пострадала местная жительница.