ПВО сбила 11 беспилотников в Орловской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 11 украинских беспилотников над Орловской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Предварительно, повреждений на земле нет. Пострадавших среди местных жителей также не выявили. На местах падения БПЛА ведутся оперативные проверки.

Ранее беспилотники украинских войск атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области. По предварительным данным, в результате атак никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, уголовное дело о теракте завели после обстрела ВСУ частного дома в деревне Кукуевке Курской области, в результате которого пострадала женщина.