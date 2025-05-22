Собянин: средствами ПВО Минобороны уничтожено еще пять БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву, утром в четверг, 22 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили, предварительно, 23 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Всего в столичном регионе за последние сутки было ликвидировано 49 БПЛА.

Из-за отражения атак вражеских дронов в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково вводились временные ограничения на полеты. Позже данные меры были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Шереметьево и Внуково пока продолжают быть закрытыми на прием и отправку рейсов.