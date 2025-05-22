22 мая, 04:24Мэр Москвы
Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны сбит один вражеский БПЛА, летевший на Москву", – говорится в сообщении мэра столицы.
Подробности случившегося пока не уточняются.
Таким образом, общее количество беспилотников, сбитых в столичном регионе за последние сутки, достигло 44. На местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб.
Временные ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Шереметьево и Внуково из-за отражения атак беспилотников. В данный момент оба аэропорта не принимают и не отправляют авиарейсы.
Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве