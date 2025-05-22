Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны сбит один вражеский БПЛА, летевший на Москву", – говорится в сообщении мэра столицы.

Подробности случившегося пока не уточняются.

Таким образом, общее количество беспилотников, сбитых в столичном регионе за последние сутки, достигло 44. На местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Временные ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Шереметьево и Внуково из-за отражения атак беспилотников. В данный момент оба аэропорта не принимают и не отправляют авиарейсы.