Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 03:45

Мэр Москвы

Собянин: силами ПВО Минобороны пресечена еще одна попытка атаки вражеских БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО в ночь на четверг, 22 мая, отразили атаку еще четырех украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Предварительно установлено, что за последние сутки в Московском регионе было уничтожено 43 вражеских беспилотника, летевших на столицу.

Из-за отражения атак БПЛА в московских аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Читайте также


мэр Москвыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика