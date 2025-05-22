Собянин: силами ПВО Минобороны пресечена еще одна попытка атаки вражеских БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО в ночь на четверг, 22 мая, отразили атаку еще четырех украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Предварительно установлено, что за последние сутки в Московском регионе было уничтожено 43 вражеских беспилотника, летевших на столицу.

Из-за отражения атак БПЛА в московских аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.