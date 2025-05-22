22 мая, 03:45Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО Минобороны пресечена еще одна попытка атаки вражеских БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Российские средства ПВО в ночь на четверг, 22 мая, отразили атаку еще четырех украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Предварительно установлено, что за последние сутки в Московском регионе было уничтожено 43 вражеских беспилотника, летевших на столицу.
Из-за отражения атак БПЛА в московских аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву