Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:31

Мэр Москвы

Собянин: отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО Минобороны РФ отразили атаку еще восьми вражеских беспилотников, летевших на Москву, в ночь на четверг, 22 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, на месте падения обломков БПЛА уже работают экстренные службы. Подробности уточняются.

Этой ночью подразделения ПВО уже уничтожили пять дронов, летевших в сторону Москвы. Всего же за последние сутки число сбитых в Московском регионе беспилотников достигло 39.

Ранее сообщалось, что почти 100 детей находились в детском саду "Василек" в Домодедове, когда на прилегающую территорию упали обломки БПЛА. Однако в результате произошедшего никто не пострадал.

Собянин: на подлете к Москве силами ПВО Минобороны уничтожены вражеские БПЛА

Читайте также


мэр Москвыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика