Силы ПВО уничтожили 77 беспилотников над регионами РФ за четыре часа

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 77 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 21 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в период с 20:00 до 23:50 по московскому времени. Больше всего воздушных целей было сбито над Курской областью – 42 БПЛА. Еще 14 беспилотников уничтожили в Белгородской области, 9 – в Московском регионе, 8 – в Орловской области, 2 – в Калужской области, а также еще по 1 в Рязанской и Тульской областях.

Ранее также сообщалось об уничтожении нескольких беспилотников в Воронежской области. По данным местных властей, пострадавших и разрушений на земле не выявлено.

В результате атаки БПЛА в Орловской области повреждения получило здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Кроме того, из-за атаки дронов в Болхове были повреждены несколько частных жилых домов.