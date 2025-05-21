21 мая, 23:10Мэр Москвы
Собянин: уничтожены три украинских БПЛА, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы, вечером в среду, 21 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Таким образом, общее число сбитых в Московском регионе дронов за 21 мая составило 26 БПЛА.
На фоне отражения атак беспилотников временные ограничения были введены в аэропортах Жуковский и Домодедово. Обе авиагавани в данный момент не принимают и не отправляют рейсы.