Собянин сообщил о ликвидации еще шести БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Противовоздушная оборона (ПВО) Минобороны РФ продолжает отражать атаки вражеских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Российские военные ликвидировали еще шесть беспилотников, летевших на Москву, уточнил мэр, добавив, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

До этого Собянин информировал о пресечении другой атаки со стороны ВСУ. Таким образом, количество сбитых БПЛА в среду, 21 мая, достигло 23.

Во время одного из инцидентов фрагменты беспилотника приземлились недалеко от детского сада "Василек", расположенного в Домодедове. В этот момент в учреждении находилось 98 воспитанников. Все дети, как и персонал, остались целы и невредимы.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила благодарность воспитателям и сотрудникам учреждения за их оперативные действия. Они быстро перевели детей в подвальное помещение.