Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 19 мая сбили 35 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО удалось ликвидировать 26 дронов над Крымом, 8 беспилотников – над Брянской областью и еще один – над Белгородской областью.

Ранее украинские БПЛА атаковали сразу 8 населенных пунктов Белгородской области. От атак никто не пострадал, но упавший дрон повредил окна и ЛЭП в населенном пункте Чайки.

До этого глава региона Вячеслав Гладков рассказывал, что с февраля 2022 года в области погибли 320 человек. Кроме того, из-за вражеских атак в регионе были ранены 2,5 тысячи человек.

