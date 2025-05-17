Боец ВС РФ: почти в каждом доме Красноармейска разместились операторы дронов ВСУ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Операторы БПЛА ВСУ заняли позиции практически в каждом жилом доме Красноармейска и прилегающих территорий. Об этом сообщил оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения Хан 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тоха, передает ТАСС.

Боец рассказал, как его подразделение обнаружило и уничтожило точку запуска дронов ВСУ в Красноармейске. Во время разведки они заметили украинских солдат, которые выносили ударный дрон, готовили его к запуску, а после запустили. На соседних домах российские военные увидели антенны систем для управления беспилотниками и сразу передали координаты расчету ударных дронов подразделения.

Он добавил, что сначала уничтожили антенны, после чего нанесли удар по подвалу бойцов ВСУ. Боец поделился, что такие скрытые позиции, размещенные в жилых кварталах, обнаруживаются и нейтрализуются регулярно – по 2–3 пункта в день.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Александрополь в ДНР. Поселок удалось отбить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Кроме того, российские бойцы нанесли удары по формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, егерской штурмовой бригады, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. В результате этих действий потери противника составили более 490 военнослужащих.