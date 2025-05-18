ВСУ за сутки нанесли 38 артударов по левому берегу Днепра в Херсонской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

За сутки ВСУ осуществили 38 артобстрелов по 9 населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным экстренных служб, украинские войска днем нанесли 22 артиллерийских удара, а ночью еще 16.

В зону обстрелов ВСУ вошли: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, а также Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка и Днепряны.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по мемориалу павшим героям ВОВ в Херсонской области. Памятник получил повреждения.

Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что это проявление крайнего цинизма и вандализма. Кроме того, он подчеркнул, что из-за обстрелов в Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах произошли два лесных пожара площадью 0,3 гектара.