Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских дронов в городе Новошахтинске Ростовской области ночью 15 мая, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам Слюсаря, пострадавших и разрушений на земле нет. Дежурные службы города работают на месте падения осколков БПЛА.

В ночь на 14 мая средства ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников. Девять БПЛА сбили над акваторией Черного моря, еще три – над Белгородской областью.

Ранее пятилетняя девочка оказалась ранена в результате удара украинского дрона по автомобилю в поселке Хомутовка Курской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, уточнил глава региона. После атаки родственники девочки отвезли ее в Севскую ЦРБ Брянской области.