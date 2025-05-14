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14 мая, 07:30

Политика

Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над Черным морем и Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Девять БПЛА сбили над акваторией Черного моря, еще три – над Белгородской областью, рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее житель села Богун-Городок Белгородской области пострадал из-за атаки украинского БПЛА по грузовику. Водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи доставила его в больницу в тяжелом состоянии.

До этого в регионе подросток получил травму в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль. У несовершеннолетнего диагностировано осколочное ранение ноги. Ребенка доставили в Валуйскую ЦРБ для оказания помощи.

Собянин сообщил о 19 сбитых БПЛА, летевших на Москву

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