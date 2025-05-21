Собянин: военные отразили атаку еще двух украинских БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отразили очередную атаку вражеских беспилотников на Москву в среду, 21 мая. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В работе с упавшими обломками задействованы специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.

Таким образом, к настоящему моменту число ликвидированных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возросло до 17. Собянин уточнял, что сотрудники оперативного реагирования работали во время всех инцидентов.

После одного из них обломки БПЛА упали недалеко от детского сада "Василек", расположенного в Домодедове. В момент ЧП в учреждении находились 98 воспитанников. Все они, включая персонал, не пострадали.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила благодарность воспитателям и сотрудникам учреждения за их оперативные действия. Они быстро перевели детей в подвальное помещение.

