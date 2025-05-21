Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом украинском беспилотнике, который направлялся на Москву, в среду, 21 мая. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как уточнил мэр столицы, на месте, куда упали обломки БПЛА, работают экстренные службы.

До этого Собянин сообщал о другой попытке атаки беспилотника. Его также сбили на подлете к столице. Всего за день были ликвидированы в общей сложности как минимум 16 дронов.

Обломки одного из них упали на территорию, прилегающую к детсаду "Василек" в Домодедове. В тот момент там находились 98 детей. Инцидент обошелся без пострадавших.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратила внимание на действия воспитателей и сотрудников учреждения, которые вместе с малышами спустились в подвальное помещение. Детей передали родителям, а территорию учреждения оцепили для работ саперов и полиции.

