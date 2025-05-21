Собянин: отражена еще одна попытка атаки украинских БПЛА на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что попытка атаки была пресечена на подлете к столице. Также градоначальник добавил, что в настоящее время на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

Всего за день среды, 21 мая, силы ПВО ликвидировали в общей сложности 15 беспилотников. Последнюю атаку пытались совершить сразу семь БПЛА.

Обломки одного летательного аппарата рухнули рядом с детским садом "Василек" в Домодедове. В момент происшествия в здании находились 98 детей. Никто из них не пострадал.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высоко оценила действия воспитателей и сотрудников учреждения. Они оперативно провели малышей в безопасное место – подвал. Территорию вокруг сада оцепили. На месте работали саперы и полиция.

