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21 мая, 18:46

Мэр Москвы

Собянин: отражена еще одна попытка атаки украинских БПЛА на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что попытка атаки была пресечена на подлете к столице. Также градоначальник добавил, что в настоящее время на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

Всего за день среды, 21 мая, силы ПВО ликвидировали в общей сложности 15 беспилотников. Последнюю атаку пытались совершить сразу семь БПЛА.

Обломки одного летательного аппарата рухнули рядом с детским садом "Василек" в Домодедове. В момент происшествия в здании находились 98 детей. Никто из них не пострадал.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высоко оценила действия воспитателей и сотрудников учреждения. Они оперативно провели малышей в безопасное место – подвал. Территорию вокруг сада оцепили. На месте работали саперы и полиция.

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

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мэр Москвыпроисшествия

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