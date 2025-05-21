Собянин: отражена попытка атаки еще семи БПЛА, направляющихся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще семи беспилотников, летевших на Москву, в среду, 21 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте, где упали обломки дронов, задействованы экстренные службы.

Днем 21 мая на подлете к столице были уничтожены три вражеских БПЛА. Затем стало известно о ликвидации еще одного беспилотника, а позднее Собянин сообщил об отражении новой попытки атаки БПЛА.

Обломки одного из беспилотников упали на территорию, прилегающую к детсаду "Василек" в Домодедове. В этот момент там находилось 98 детей. Они не пострадали.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратила внимание на действия воспитателей и сотрудников учреждения, которые вместе с малышами спустились в подвальное помещение. Детей передали родителям, а территорию учреждения оцепили для работ саперов и полиции.

