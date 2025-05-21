21 мая, 17:09Мэр Москвы
Собянин: отражена еще одна попытка атаки БПЛА на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, которые летели на Москву, в среду, 21 мая. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил мэр.
Ранее на подлете к столице были уничтожены три вражеских БПЛА. Позднее стало известно о ликвидации еще одного беспилотника.
Обломки одного из БПЛА упали на территорию, прилегающую к детскому саду "Василек" в Домодедове. Дети не пострадали, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
На фоне атаки дронов аэропорт Шереметьево временно не принимает и не выпускает самолеты. Аналогичные ограничения также вводились на работу авиагаваней Домодедово и Жуковский. Позже запрет был снят.
Собянин: на подлете к Москве силами ПВО Минобороны уничтожены вражеские БПЛА