Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали еще один БПЛА, который летел на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На месте, где зафиксированы фрагменты беспилотника, задействованы специалисты экстренных служб.

В среду, 21 мая, также была отражена атака трех БПЛА, которые летели на Москву. Обломки одного из беспилотников упали на территорию, прилегающую к детскому саду "Василек" в Домодедове.

В этот момент там находилось 98 детей. Они не пострадали. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова особо отметила действия воспитателей и сотрудников учреждения, которые вместе с малышами спустились в подвальное помещение. Сейчас дети переданы родителям, а территория детсада оцеплена для работ саперов и полиции.

