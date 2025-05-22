В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный аэропорт Шереметьево снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Указанные меры были отменены в 04:10 по Москве – они действовали около 1,5 часа. Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Временные ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. На данный момент все три авиагавани не принимают и не отправляют рейсы.

Меры безопасности объявляются в московских аэропортах из-за отражения атак БПЛА в столичном регионе. Всего прошедшей ночью силам ПВО удалось уничтожить 26 беспилотников.