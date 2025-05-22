Аэропорт Внуково сообщил о задержке рейсов

Фото: телеграм-канал "Международный аэропорт Внуково"

Вылет нескольких рейсов задерживается в столичном аэропорту Внуково из-за вводимых ограничений по использованию воздушного пространства, которые были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

В связи с этим аэропорт принес пассажирам свои извинения за доставленные неудобства. Представители воздушной гавани попросили граждан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в столичном аэропорту Внуково в ночь на 22 мая. Однако сняты он были лишь к утру.

При этом представитель Росавиации Артем Кореняко ранее предупреждал о возможных задержках рейсов в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в Центральной России. По его словам, по этой причине самолеты могут поздно прибывать в первоначальные гавани.

Кореняко напомнил, что при продолжительных задержках рейсов пассажиры должны обслуживаться в соответствии со всеми правилами. Их необходимо обеспечить напитками, питанием и размещением в гостинице.

